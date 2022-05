Mes nuits avec Bowie

Le nouveau roman de Rosalie Lowie, gagnante du Prix Femme Actuelle 2017 avec Un bien bel endroit pour mourir " Un roman poignant sur les tourments de l'adolescence et la puissance de la famille. " Femme Actuelle Romy, une adolescente lumineuse et sensible, est accusée du meurtre d'une fille de sa classe, un jour ou sa mère lui a justement demandé de ne pas aller en cours. Un enquêteur débarque alors au Domaine, leur maison dans la campagne. Les relations familiales et amicales dans cette petite ville font surgir des secrets enfouis, tandis que Romy tente de se construire et affronte les douleurs de l'adolescence qui semblent échapper à ses parents. De multiples rebondissements jalonnent l'intrigue tout autant que les liens qui unissent l'ensemble des protagonistes de ce huis-clos à la fois drôle et dramatique. Tout au long, il y a Bowie...