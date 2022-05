Un roman vaudeville aux dialogues percutants et à l'humour caustique " Ma question est simple, Isabelle. Si cette robe n'est ni pour toi, ni pour Solange, ni pour Maria, elle est pour qui ? - ; Elle est pour toi. - ; Pour moi ? - ; Oui, Jean-Pierre, elle est pour toi... Essaye-la. " Un soir, avant de recevoir des amis, Isabelle offre une robe à son mari. Est-ce un mauvais canular ou une réelle injonction à changer ? Se pourrait-il que le monde ait à ce point évolué sans que Jean-Pierre s'en soit rendu compte ? Une soirée pleine de rebondissements l'attend, à commencer par cette robe à fleurs qu'il refuse de porter pour le dîner, au grand désarroi de sa femme. Dans ce roman vaudeville aux dialogues percutants et à l'humour caustique, Jérôme de Verdière interroge les bouleversements de notre société et les relations de couple, se moquant aussi bien des progressistes béats que des réactionnaires renfrognés... Ce monde devient fou !