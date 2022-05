Chant et expression vocale à l'école marternelle + ressouces numériques

Un ouvrage pédagogique et didactique qui fourmille de conseils et d'idées parfaitement adaptées pour mettre en oeuvre des activités vocales en classe de maternelle. Cet ouvrage propose des activités, des conseils méthodologiques et pédagogiques à destination des enseignants et de leurs élèves d'école maternelle pour pratiquer et faire pratiquer le chant en classe avec cinq grands objectifs : développer l'expression vocale individuelle et collective ; réaliser un échauffement vocal adapté à de jeunes enfants ; comprendre les méthodologies d'apprentissage et de transmission d'un répertoire en fonction du niveau de la classe ; connaitre les principes de l'animation d'une chorale en école maternelle ; intégrer une comptine ou une chanson dans une séquence d'éducation musicale. Chaque partie est organisée en plusieurs ateliers qui proposent des activités pour l'enseignant et les élèves. Chaque activité est explicitée en détail avec des conseils pédagogiques, une définition du lexique spécifique et des exemples sonores lorsque c'est nécessaire.