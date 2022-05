Joseph Aichelbaum est colleur d'affiches dans le métro parisien. Au pied de son escabeau défilent des passagers pressés qui ne le voient pas. Il remarque cependant la présence quotidienne d'une jeune femme qui l'observe travailler... Il veut l'aborder, mais un pickpocket lui arrache son sac. Elle disparaît dans la foule. Joseph récupère le sac, mais n'a aucun moyen de la contacter. Elle devient peu à peu son obsession. Serait-il tombé amoureux ? Lorsqu'il la retrouve enfin, il la suit en cachette et découvre qu'elle travaille pour Metropolis, la régie qui achète pour ses clients les espaces publicitaires dans le métro. Hasard ou signe du destin ? Pour Joseph, c'est le début d'une aventure aux multiples rebondissements... Clélia Anfray nous entraîne avec brio dans une belle histoire d'amour et une critique iconoclaste de la société de consommation, où se percutent des mondes contraires. Elle est l'auteur de plusieurs romans, notamment Le coursier de Valenciennes, Monsieur Loriot et Le Censeur.