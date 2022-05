Yoga et huiles essentielles

Un guide pratique pour enrichir sa pratique du yoga et activer ses chakras. Maurizio Morelli, professeur de yoga certifié, invite le lecteur à associer à sa pratique du yoga un sens souvent négligé : l'odorat. A l'aide d'huiles essentielles, il est possible de créer une vibration olfactive qui interagit avec l'énergie des chakras et en favorise l'équilibre. Vaporiser un subtil nuage d'arômes peut donc faire toute la différence dans les exercices et les postures. Après une introduction générale portant sur le yoga et les huiles essentielles, l'ouvrage, richement illustré, guide le lecteur dans son choix d'essences. Chaque chapitre est consacré à un chakra et inclut : une explication synthétique de ses caractéristiques ; des informations concernant les troubles psychocorporels propres à chaque chakra ; les huiles essentielles appropriées pour soulager ces maux ; les mélanges à réaliser, avec le détail des quantités et des conseils d'utilisation. Enfin, une séance de yoga complète est proposée pour chaque chakra, avec des descriptions de positions (asana), des techniques de respiration yogiques (pranayama), des gestes sacrés (mudra), des sons (mantra), mais aussi des méthodes de relaxation, des visualisations et des méditations spécifiques.