Cahier de jeux spécial culture générale

Un cahier de jeux et d'activités 100 % inédit autour de la culture générale pour s'amuser pendant les grandes vacances ! PAR JEAN-LOUP CHIFLET Qu'est-ce qu'une aria ? Quel est le premier film de science-fiction de l'histoire du cinéma ? Quel philosophe grec avait choisi de vivre dans un tonneau ? Quelle est la plus grande île au monde ? C'est les vacances, vous avez envie - besoin, même ! - d'exotisme. Que ce soit du bout du monde ou de votre canapé, cultivez-vous en vous amusant ! Testez vos connaissances dans tous les domaines - histoire, art, architecture, philosophie, littérature, cinéma et télévision, mythologie, sciences - grâce à la foule de devinettes, rébus, anagrammes et grilles de mots mêlés de ce cahier de jeux.