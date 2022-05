Intuition et médiumnité. Comment devenir un bon lecteur de l'invisible

Un ouvrage pratique pour développer son intuition et sa médiumnité. Médium depuis l'enfance, Isabelle Coupau a mis au point une méthode de développement des facultés intuitives et médiumniques qu'elle présente dans ce livre. Elle propose au lecteur de réaliser un bilan intuitif avant de présenter les protocoles d'ancrage et de protection nécessaires à une bonne pratique. Etape par étape, il sera à même d'établir une connexion authentique avec les guides de lumière pour recevoir des messages, avec humilité et dans l'ouverture du coeur. Enfin, il découvrira, à travers les récits les plus troublants des expériences de l'auteure, des pistes de réflexion pour avancer sur son propre chemin spirituel.