Tous humains ! (surtout moi)

" Je fais ça pour toi, pour ton bien ! " Derrière cette phrase pleine d'empathie se cachent souvent notre déception de ne pas voir nos efforts reconnus et notre volonté de proposer ce qu'il y a de mieux pour l'autre ou pour l'équipe. Nous sommes tous humains - cette évidence fleurit dans les slogans professionnels depuis des années -, mais nous ne sommes pas toujours capables de l'incarner individuellement et collectivement. Cet ouvrage suit la vie d'une équipe lors d'un bouleversement professionnel majeur : le rachat de l'entreprise par un grand groupe. Grâce à quatre personnages types attachants, dans lesquels chacun reconnaîtra facilement son entourage ou soi-même, l'auteur, expert en accompagnement humain, distille des réflexions frappantes sur nos comportements. Ses clés d'analyse aident à comprendre que ce que nous pensons naturel n'est que la somme de nos habitudes, et que seul l'alignement des intérêts individuels avec les intérêts collectifs permet de mener de grands projets. Truffé d'anecdotes et d'humour, ce récit déculpabilisant amène le lecteur à " douter positif ", à mieux se connaître et à s'aimer. Sans manichéisme ou prêt-à-penser, il l'invite à devenir, enfin, entrepreneur de sa vie.