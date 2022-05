Brian Tracy étudie depuis des décennies le parcours des individus les plus riches du monde, personnalités contemporaines comme figures historiques. Lui-même self-made millionnaire, il a constaté que certaines habitudes - révélées dans ce livre - sont indissociables de l'enrichissement. Au nombre de dix, elles renvoient notamment à : la discipline et la gestion du temps ; la clarté des objectifs, la curiosité et l'envie d'apprendre ; la prise de risque. Gagner plus accumule les exemples frappants et les conseils immédiatement applicables pour adopter à son tour ces habitudes. Avec son style parlant et prenant, à l'américaine, Brian Tracy partage son savoir-faire afin que chacun puisse réaliser ses rêves et aller plus loin qu'il ne l'aurait jamais rêvé possible.