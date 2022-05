Qui a tué Lucy Davis ?

Un roman à clef extrêmement bien construit d'une écriture soignée et méticuleuse dans une ambiance tendue et étouffante à la façon d'Agatha Christie. Le cadavre d'une jeune journaliste anglaise et écrivaine en herbe vient d'être découvert dans le débarras d'une magnifique villa de la petite île de Nissos, dans le Dodécanèse. En raison des vents très fréquents en ce mois d'août en mer Egée, l'île se trouve isolée. Le cadavre ne peut donc pas être transféré à la morgue de Rhodes et la police scientifique ne peut rejoindre l'île pour enquêter. Alors qu'il est venu passé quelques jours de repos chez son cousin, Christophoros Markou, capitaine de police au département des Homicides à Athènes, va devoir mener seul l'enquête, assisté d'un jeune cadet de la police locale. Puisque le meurtrier ne peut quitter l'île, il lui faut examiner tous les éléments au plus vite. C'est une course contre la montre qui commence puisqu'il n'a que quelques jours devant lui, avant que les vents baissent et que le coupable puisse fuir par le prochain bateau.