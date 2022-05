Cahier de vacances Qui veut gagner des millions ? Edition 2022

Qui veut gagner des millions ? au format cahier de vacances, est de retour ! Emportez votre jeu préféré en vacances et développez votre culture générale. Tout l'univers de la célèbre émission de TF1 est repris ici, pour vous mettre dans la peau des candidats et tester vos connaissances. Direz-vous votre " dernier mot " ? Répondez à des questions de plus en plus difficiles pour amasser un maximum de savoirs, développez votre culture générale, et vous serez peut-être prêts à franchir les portes de l'émission pour de vrai !