Un thriller écologique basé sur des faits réels, d'un réalisme menaçant. L'été s'installe en Allemagne et un soleil intense inonde enfin les parcs et les piscines extérieures. Seuls l'hydrologue Julius Denner et l'informaticienne Elsa Forsberg tentent d'alerter l'opinion publique : la chaleur va s'intensifier à court terme. Personne ne les prend au sérieux jusqu'à ce que les premières rivières s'assèchent, que les incendies de forêt deviennent incontrôlables et que les centrales nucléaires doivent être arrêtées en urgence. Partout en Europe, les " réfugiés de l'eau " sont à la recherche de ce qui était autrefois une ressource naturelle. Alors que la civilisation menace de s'effondrer autour d'eux, Julius et Elsa tentent désespérément d'arrêter la catastrophe et sont pris dans le collimateur de puissances qui poursuivent leurs propres intérêts... Prix des lecteurs 2021 en Allemagne.