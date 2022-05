Eve est une universitaire passionnée et exigeante, dédiant sans compter ses heures et son énergie à la recherche et à l'enseignement. Elle mène une carrière brillante qui éblouit autant ses collègues que ses étudiants, jusqu'à ce jour où apparaissent les premiers symptômes d'une étrange maladie du ventre et de la tête, contre laquelle la jeune femme perd très vite la partie. Ignorant les avertissements de son corps, Eve s'entête puis s'effondre lors d'une importante conférence. Elle va alors se regarder et s'interroger : qui est cette fille anxieuse et amaigrie qui la dévisage dans le miroir ? Contrainte à l'arrêt de travail, Eve tâche de trouver un sens à la souffrance qui la terrasse. Bon gré mal gré, elle se laisse aider par sa mère et son amie Laura. Mais un grave accident provoqué par la faiblesse d'Eve va tout bouleverser. Incapable de supporter plus longtemps sa ville et sa vie, Eve fuit et se confine dans la maison de sa grand-mère décédée, au coeur d'un Morvan blanchi par la neige. Là, la jeune femme cherche à oublier, à se pardonner. C'est en apprivoisant le jardin de son aïeule, au sortir de l'hiver, qu'elle parvient peu à peu à se retrouver, à comprendre, accepter et aimer cette autre qu'elle est devenue. Un printemps pour parvenir à retrouver sa place parmi les vivants. Le Jardin des Sangarde, troisième roman de Marie Barthelet, s'ouvre comme un récit de désillusion et se poursuit comme l'histoire d'un lâcher-prise, d'une reconquête et d'une rédemption.