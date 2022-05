Kiki, la petite sorcière Tome 6 : Le pouvoir suspendu

Dans cet ultime tome de Kiki la petite sorcière, vivez les nouvelles aventures de cette héroïne iconique au travers de l'oeuvre magique d'Eiko KADONO, à l'origine du chef-d'oeuvre de l'animation japonaise de Hayao MIYAZAKI. Eiko Kadono a reçu le prestigieux prix d'écriture pour la jeunesse Hans Christian Andersen 2018. 15 années se sont écoulées dans la petite ville de Koriko, et la vie de Kiki a bien changé. Désormais mère de famille, la jeune femme s'inquiète de l'avenir de ses enfants. Alors que sa fille Nini ne semble manifester aucun intérêt pour la magie, son garçon Toto brûle d'envie, lui, de devenir une sorcière. Pourtant, ce talent ne se transmet que de mère en fille... En quête d'identité et de sens, les jumeaux vont emprunter des chemins bien différents pour comprendre et accepter la nature de leur héritage. Jiji, Osono, Kokiri, Kéké ou encore Yomogi... des visages nouveaux et familiers sont réunis une dernière fois pour aider la descendance de Kiki à trouver sa voie, dans cette conclusion étonnante et émouvante de la saga de la petite sorcière. Le grand départ est proche... Eiko Kadono est une écrivaine japonaise née en 1935. Autrice de nombreux ouvrages pour la jeunesse (dont certains sont publiés en France chez l'Ecole des Loisirs), Eiko Kadono est notamment connue pour son roman Kiki la petite sorcière, publié en 1985 au Japon. Elle a reçu le prix Hans Christian Andersen 2018 - considéré comme le prix Nobel de la littérature jeunesse, il récompense toute une carrière de création.