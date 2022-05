Le chevaucheur du sel

A Aigues-Mortes, lors de la fête de la Saint Louis, un saut à l'élastique effectué par un étudiant américain, fils d'une puissante famille, tourne au drame. L'enquête sur sa mort est confiée à la PJ de Montpellier. Le commandant Normand, aidé en sous-main par son amie Charlotte, journaliste, mène des investigations qui le conduisent dans les méandres de l'Histoire jusqu'aux secrets d'une ancienne abbaye, celle de Psalmodi, en Camargue. Et si, au XVe siècle comme de nos jours, la richesse de cette région basée sur le sel et le vin justifiait toutes les turpitudes ? Y compris le meurtre ? Par-delà les siècles, les mêmes causes produiraient-elles toujours les mêmes effets ? Yves Desmazes continue de tracer son sillon historico-policier, et c'est toujours un plaisir de retrouver ses personnages récurrents, Kévin Normand et Charlotte Dumoulin, ici empêtrés dans une enquête salée.