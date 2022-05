Darling #été

L'été : les départs en vacances, les plages et la liberté, sauf pour Benjamine qui chez elle passe son temps à regarder son entourage sur les réseaux. Alors la jeune fille décide de participer à des défis en ligne. Un moyen dangereux mais idéal pour elle de se faire remarquer et de taper dans l'oeil de Marco sur son île. Sous le regard de son éducateur, Juliette se prépare à commencer son premier travail saisonnier quand Pablo, lui, se donne à coeur joie dans les free parties. Mais un beau matin, Pablo se réveille avec un trou noir immense. Comme Juliette, quelque temps plus tard, droguée à son insu. Dans cet été apparemment paisible, un prédateur rode. Et ces trois-là n'en sortiront pas indemnes.