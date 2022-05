Penser et agir à l'échelle du vivant

Sous la plume de ce "délieur" d'esprits s'exprime en huit essais une sagesse où l'homme atteint de gigantisme se guérit de sa démesure et des maux qu'elle engendre en s'élevant peu à peu à l'échelle de la nature en lui. Dès lors, la paix, la santé et la satisfaction résultent directement d'une pensée et d'une action qui tendent à toujours plus de justesse. Avec Wendell Berry, l'homme et la terre se fécondent mutuellement en un dialogue permanent où le travail redevient plaisir et le plaisir contribue à la santé du monde. Les deux engagent l'être tout entier dans un seul et même mouvement de libération. Ce mouvement est porté par l'assurance de sa propre vocation et le recours à la nature comme étalon de mesure dans l'acceptation de ses propres limites.