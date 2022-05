L'itinérance ludique. Une pédagogie pour apprendre à la crèche, 2e édition

La crèche fait partie de la niche sensorielle du bébé. Elle est un lieu rassurant où il trouve des figures supplémentaires d'attachement. Il y découvre aussi la possibilité de s'éloigner de ces figures pour s'aventurer dans les jeux et les apprentissages. Ainsi, à la crèche, les professionnels composent un environnement offrant au bébé ces deux opposés : un port d'attache et la possibilité de le quitter comme d'y revenir à tout moment. C'est le propre du concept de l'Itinérance Ludique. L'Itinérance Ludique est une pédagogie mise en place par l'auteure, issue des enseignements de tous les grands pédagogues et des neurosciences. Elle s'articule autour de trois grands principes : la libre circulation des enfants dans la crèche, la création d'univers ludiques et le fait que l'enfant soit auteur de son jeu.