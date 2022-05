Soigner l'enfant hyperactif. Approche clinique et thérapeutique, 4e édition

Le nombre d'enfants qui souffrent d'hyperactivité et de trouble attentionnel est en augmentation constante. Maurice Berger, en s'étayant sur la clinique, propose plusieurs origines, parfois intriquées, à cette pathologie. Pour certains enfants, l'origine de ces problèmes est neurodéveloppementale. Aux anomalies possibles du circuit dopaminergique s'ajoutent un défaut de la capacité d'inhibition et une aversion du délai. Pour d'autres, la genèse de ce trouble se situe dans leur histoire familiale et relationnelle précoce : environnement discontinu du fait de négligences, maltraitances ou résidence alternée pendant la petite enfance ; dépression maternelle précoce ; forçage éducatif... Les symptômes persistent ensuite de manière " anachronique " avec un besoin de maîtrise sur l'autre, des procédés auto-calmants. Ce livre décrit le cheminement de l'auteur au fil d'une recherche de plusieurs années. Il dégage plusieurs modalités thérapeutiques, incluant la psychomotricité et l'utilisation de médicaments, en fonction de la façon dont les symptômes perturbent les apprentissages et la vie sociale. Enfin, un chapitre est consacré à l'impact de ce trouble chez les adolescents délinquants violents.