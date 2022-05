La Valse des jours

Comment l'apprentissage de la vie se transmet-il entre trois femmes d'une même famille ? Quel fil invisible et puissant lie Hélène et ses filles, Mouna et Jeanne ? Au coeur des années 1960, à Nice, ce sont les jours tourmentés de femmes nées dans un milieu modeste, où l'alcool abîme les hommes et où l'émancipation est difficile ; mais ce sont aussi les jours heureux. La lumière qui jaillit au gré d'une danse, d'un amour, d'un lien indestructible. Et de la certitude que demain sera plus beau. Inspirée par les histoires vraies de sa famille, Alizé Cornet donne vie à ces femmes dans la beauté de leur intimité, de leur fragilité, de leur désir de liberté. Leurs coeurs battent à l'unisson d'une société française en pleine évolution.