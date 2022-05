Parlons cash

Dans cet ouvrage, la youtubeuse Nadia Richard accompagne celles et ceux qui s'interrogent sur le sexe et ne savent pas à qui faire part de leurs appréhensions. De façon cash mais toujours avec bienveillance, elle répond sans tabou à 80 questions, celles que les jeunes se posent le plus fréquemment sur la sexualité mais aussi sur l'amour, le rapport au corps, le rapport aux autres, et dénonce également bon nombre d'idées reçues. A la manière d'une grande soeur elle prodigue sur un ton décomplexé et ludique des conseils fermes, réalistes et encourageants !