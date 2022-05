Mon cahier de vacances Sami et Julie. Du CE2 au CM1

Ce cahier de vacances permet de réviser les notions fondamentales de l'année de CE2 avec Sami et Julie : en français : lecture, compréhension de texte, grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire. en mathématiques : les nombres, le calcul (l'addition, la soustraction, la multiplication), la géométrie (droite et segments, polygones, symétrie, solides...), les mesures (longueur, masses, lire l'heure, la monnaie...)en espace-temps-EMC ; en sciences ; en anglais. Des pages "Vive les vacances" proposent des documentaires ludiques et de nombreux jeux. Des autocollants récompensent permettent de féliciter l'enfant à chaque séquence terminée. EN PLUS ! Une histoire inédite des aventures de Sami et Julie est à détacher ! ... de quoi passer de bonnes vacances !