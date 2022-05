Baignades Gard et Vaucluse

Un ouvrage qui réunit les plus belles baignades sauvages des départements du Gard et du Vaucluse, séparés par le Rhône mais réunis par le soleil. A l'ouest du fleuve, le Gard (Occitanie) offre un climat et une végétation méditerranéens synonymes de vacances, ainsi qu'un relief contrasté où de nombreux cours d'eau s'écoulent dans un paysage tantôt de garrigue, tantôt forestier, des plaines rhodaniennes jusqu'aux montagnes du Massif central. A l'est, le Vaucluse (Provence-Alpes-Côte d'Azur) s'étend des contreforts alpins à la vallée du Rhône, du Toulourenc à la Durance. Et dévoile des forêts méditerranéennes, des collines sauvages, des rivières résurgentes, des canyons inattendus. Répartition géographique : Gard (40 sites) : garrigues (le long du Gard et de la Cèze), piémont nord, piémont sud, vallées du sud, autour de l'Aigoual. Vaucluse (20 sites) : Luberon, mont Ventoux, Ouvèze, Toulourenc, plaine/vallée du Rhône.