Cent ballades d'amant et de dame

Plus de deux siècles après son émergence en tant que discipline de moeurs et de mots, la courtoisie s'altère en galanterie, ce jeu cruel de collectionneurs plus préoccupés de nobles proies à inscrire à leur tableau de chasse que d'unisson des coeurs et des corps. C'est dans ce cadre que Christine de Pizan prend en route, comme on se lance un défi, une relation amoureuse déjà bien entamée, sur fond de harcèlement courtois. La dame qui cède ne le fait pas sans livrer à son tour bataille contre des mots, contre des procédés éventés qu'elle impose à son amant de renflouer en actes, avec ce fol espoir, dans sa résistance comme en ses abandons, de reconstruire une éthique du désir.