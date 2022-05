Mon cahier de vacances Les incollables de la PS à la MS 3-4 ans. Edition 2022

Un cahier de vacances complet pour réviser sa petite section - Des exercices malins aux consignes soignées et adaptées - Une planche effaçable pour s'entraîner au graphisme - Des astuces de bien-être pour mieux se concentrer - Des conseils aux parents et des corrigés Et pour s'amuser ! - Des stickers repositionnables - Des activités de musique, de cuisine, de découpage et de montage - Un cahier à détacher avec un mémory, un pantin et un poster à monter ! - Tout l'univers du cirque à découvrir !