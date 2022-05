Accompagner les crises et les émotions de votre enfant

Faire face aux crises de rage d'un bambin, batailler pour l'heure du coucher, intervenir dans un conflit entre frère et soeur, rassurer après un cauchemar, obtenir leur coopération pour les tâches ménagères ou simplement rentrer du square... Les parents relèvent au quotidien des défis auxquels ils n'ont guère été préparés, d'autant que les enfants d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier. A partir des nouvelles informations scientifiques essentielles sur la maturation du cerveau, les compétences et les besoins humains, Isabelle Filliozat, psychothérapeute et figure phare de la parentalité positive, décode les comportements des enfants (et des parents ! ). Avec cet ouvrage, vous saurez tempérer vos réactions et réguler votre stress, vous ne serez plus jamais démuni face aux peurs et pleurs de votre enfant et vous pourrez sortir la tête haute des magasins sans avoir acheté le bonbon convoité ! Avec : 4 ateliers thématisés : Stop aux crises, Accueil des émotions, Je n'ai plus peur, Techniques d'écoute empathique ; Plus de 150 illustrations : mises en situation, schémas explicatifs, etc. ; Des techniques concrètes pour savoir réagir (méthodologie A.D.M.I.R.E.R., etc.).