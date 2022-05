Visa pour les études de médecine PASS & L.AS. Biologie, Maths, Physique, Chimie, 2e édition

Pour bien démarrer son PASS, le parcours spécifique "accès santé", la première année des études de MMOPK (Médecine, Maïeutique, Odontologie et Pharmacie, Kiné). Tout le cours en fiches - Toutes les notions du lycée à connaître pour réussir en PASS et en L. AS. - De nombreuses illustrations en couleurs pour bien comprendre la biologie. - Toutes les définitions et formules indispensables en maths, physique et chimie. Des QCM corrigés - Evaluez votre niveau et ciblez vos lacunes. - Travaillez en parfaite autonomie. Les + en ligne : retrouvez des QCM supplémentaires sur www. dunod. com.