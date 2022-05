Comprendre et maîtriser l'hypnose profonde

L'hypnose profonde est l'hypnose des origines, celle privilégiée par les grands praticiens de cette pratique, dont évidemment le père de l'hypnose contemporaine, Milton Erickson, et aussi Léon Chertok, François Roustang, etc. C'est l'état d'hypnose qui permet de mettre la conscience de l'individu et son réseau perceptuel en mode "off" , afin de favoriser le "personnage inconscient" et utiliser au maximum ses ressources grâce à des techniques et un cadre spécifiques. L'hypnose profonde - ou transe profonde - peut être la voie privilégiée en hypnose médicale lorsqu'on s'apprête à réaliser un acte long et/ou très inconfortable pour les patients. Elle l'est aussi en hypnothérapie pour travailler les processus les plus internes chez une personne, faire que le changement s'inscrive dans le temps, et installer une dynamique thérapeutique où la notion d'inconscient prend toute sa place. Les auteurs de cet ouvrage ont tous une pratique reconnue qu'ils transmettent, en l'appuyant sur les écrits et savoirs les plus aboutis sur l'hypnose profonde appliquée au champ de la santé.