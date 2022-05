Les maladies ne tombent peut-être pas du ciel. Comment les événements négatifs ont un impact sur notre santé

Existe-t-il un lien réel entre nos traumatismes les plus anciens et les maladies que peut déclencher notre corps ? Sans aucun doute. Cancers, problèmes cardio-vasculaires, douleurs intestinales, migraines, stress... Ces maladies ne sont pas seulement le signe physique d'un dérèglement de notre corps, elles sont aussi un signe fort que quelque chose ne va pas dans notre mental. Grâce à la psychologie, en passant par la médecine et les neurosciences, l'auteur dresse un panorama accessible à tous. Impossible aujourd'hui de traiter le physique sans interroger le mental. Fort de cette certitude, l'auteur analyse l'impact de notre histoire personnelle sur notre construction, voire déconstruction. Préface de Boris Cyrulnik