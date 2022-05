Les pathologies de l'apprentissage chez l'enfant et l'adolescent

On apprend en grande partie avec son corps, à partir de la manière dont on est touché, des rythmes et de la sécurité qu'on nous propose, des actes qu'on nous laisse accomplir. A partir de cette hypothèse centrale, Maurice Berger décrit : - les conditions d'observation des troubles de l'apprentissage ; - une classification de ces troubles ; - un modèle général de prise en charge thérapeutique. Il s'intéresse à des aspects peu explorés des troubles de l'apprentissage, en particulier les troubles liés à un environnement inadapté dès la petite enfance et les conséquences affectives des troubles neurodéveloppementaux des apprentissages (dysphasie, dyslexie) et des dysharmonies psychotiques. Enfin, à côté de l'apport des neurosciences développé dans l'édition précédente, cette 5e édition aborde les difficultés d'apprentissage chez les adolescents violents. Cet ouvrage de référence est destiné à tous les professionnels de l'enfance et de l'adolescence, afin de les aider à relever le défi que constitue la prise en charge des troubles de l'apprentissage.