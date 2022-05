Code rouge. La puissance du cycle féminin

Vous apprendrez à : - Vous aligner sur les rythmes et cycles de la nature et de la lune. - Travailler avec chaque jour de votre cycle et connaître les meilleurs moments pour se connecter à votre intuition, aller vers les autres, prendre des décisions... . - Des pratiques (rituels, plantes, huiles essentielles, cristaux, archétypes du tarot, mantras, postures de yoga...), techniques et témoignages pour apprendre à aimer votre corps et en prendre soin. Les plus de ce Livre - Un ton direct, malicieux et amusant pour aborder sans complexe un sujet tabou depuis des millénaires. - Les codes secrets et magiques liés aux règles enfin révélés aux femmes.