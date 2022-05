L'incroyable destin d'Ada Lovelace

Voici une histoire digne d'un roman, et pourtant c'est celle d'une petite fille née d'un père célèbre qu'elle ne rencontra jamais... Elevée dans la bonne société anglaise, elle souffrit très tôt de différents maux qui la clouèrent au lit... temps qu'elle mit à profit pour se plonger dans l'apprentissage des mathématiques ! Après avoir rencontré le mathématicien Charles Babbage, elle travaille avec lui sur une machine à calcul et traduit des textes scientifiques... Elle inventera à la fin de sa (courte ! ) vie, la notion de variables et de boucles, dont se serviront bien plus tard les programmateurs informatiques du monde entier. Elle meurt d'un cancer à 36 ans. En 1978, le nom Ada fut donné, en son hommage, à l'un de ces langages informatiques élaborés aux Etats-unis entre 1977 et 1983 chez CII-Honeywell Bull sous la direction de Jean Ichbiah. Les pages documentaires abordent 5 thématiques : - L'éducation des jeunes Anglaises - les femmes scientifiques des années 1800 - Les grandes inventions de la révolution industrielle - A la recherche du premier ordinateur - Ada oubliée, Ada célébrée : ou comment Ada Lovelace est sortie de l'ombre