Maison miroir

Une maison partagée en deux habitations jumelles, que ne sépare qu'une mince cloison laissant filtrer les rires, les cris, les chuchotements. D'un côté vit Rose avec son mari et leur petite fille, Boucles d'or. Rose vient de perdre un bébé en cours de grossesse et traverse une dépression où s'agitent ses désirs inavouables pour des femmes. De l'autre Nour est la fille secrètement rebelle d'une famille nombreuse d'origine marocaine, qui feint la soumission tout en repoussant constamment les frontières imposées à son sexe. Sur la double trame de la cohabitation des communautés et de l'émancipation féministe, Aliénor Debrocq livre le portrait complexe de deux femmes dans un moment de crise qui remet en cause leur manière de vivre le couple, la sexualité et l'amour...