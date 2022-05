Mon cahier de Vacances pour la planète du CE1 au CE2. Edition 2022

Un cahier de vacances écoconçu sur le thème de l'environnement pour réviser l'essentiel du programme et être prêt pour sa rentrée en CE2. Avec des exercices dans toutes les matières, des jeux, des pauses créatives avec des matériaux naturels et des astuces et conseils pour agir de façon écoresponsable au quotidien - Un mémo et des corrigés détachables. Avec une roue des fruits et légumés de saison.