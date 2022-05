Les adultes de demain. Offrons le meilleur à nos enfants !

Tous les parents d'aujourd'hui souhaitent donner le meilleur à leurs enfants. Et c'est précisément ce que font Stéphanie et Sylvie d'Esclaibes, les créatrices des Adultes de demain. Chaque semaine, ce célèbre podcast aux plus de 500 000 écoutes, accueille les plus grands spécialistes du monde de l'enfance. Isabelle Filliozat, Littlebunbao, Le bain de Sonia, Eve Herrman, Apprendre à éduquer, Astuces pour dys, Arnault Pfersdorff, Famille_épanouie... Cet ouvrage est une sélection des précieux conseils de ces invités sur tous les domaines, de la naissance à l'adolescence : apprentissages, nutrition, santé, éducation, communication... - Retrouvez une sélection de 30 interviews des acteurs le plus plébiscités du monde de l'enfance : chroniqueurs, créateurs de contenu et d'outils pédagogiques, médecins, psychothérapeutes, enseignants... - Chacune d'elles est étayée d'une présentation de l'invité, d'une analyse et d'un renvoi aux sites, ouvrages et réseaux sociaux de chacun d'eux ; - Une pause éducative vient ponctuer chaque chapitre et apporte l'expertise des autrices sur chaque grande thématique pour aller plus loin dans la découverte de la parentalité. A votre tour, entrez dans la réflexion d'une nouvelle éducation, plus épanouissante et adaptée aux besoins de nos enfants, les adultes de demain !