La dragonne et le drôle

Il a une douzaine d'années, et est surnommé "le drôle" par son clan - une petite troupe de quatre mercenaires qui sévit sur ce monde d'îles flottantes. Gamin doux et rêveur, il peine à trouver sa place sous les ordres et les taloches de Chef et Tanneur. Il y a bien, Rody son grand-frère, mais il ne décroche pas un mot, ne lui accorde jamais un regard. Le drôle, lui, aime par-dessus tout chanter et composer des rimes, ce qui ne lui apporte que des ennuis. Jusqu'à ce jour fou où un dragon immense s'écrase à ses pieds. Une dragonne. Poursuivie par une armada d'aéronefs de guerre.