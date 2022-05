Economie-droit 1re Tle Bac Pro Ressources Plus. Livre élève, Edition 2022

Des manuels d'Economie Droit 1re-Tle très structurés qui abordent les notions et capacités économiques et juridiques de façon simple et cohérente. - En ouverture de chapitre, une situation illustrée, accompagnée d'une vidéo associée à un court questionnement - Des synthèses schématiques, rédigées et audio, pour faciliter la mémorisation - Des pages "A vous de jouer" adaptées à l'hétérogénéité des classes Zoom sur la nouvelle édition de 1re-Tle - Les modules 2 à 5 proposés en 1re-Tle laissent l'enseignant libre dans sa progression pédagogique - Données économiques et juridiques à jour de l'actualité - Des entraînements complets pour la nouvelle épreuve du Bac Ce manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : vidéos, synthèses rédigées et audio, QCM interactifs