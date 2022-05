La transformation positive des marques. Petit guide anti-greenwashing

La communication doit jouer un rôle stratégique dans la transformation vertueuse des entreprises ! Quel rôle le secteur de la communication et de la publicité peut-il avoir dans l'émergence d'une société plus respectueuse de l'environnement ? Quel rôle de conseil, d'information et d'orientation les publicitaires ont-ils à jouer auprès des entreprises et des citoyens ? L'ère des promesses et des engagements est derrière, les consommateurs veulent aujourd'hui des actes ! Souvent taxées de greenwashing ou wokewhasing par la vigie des réseaux sociaux, les entreprises doivent être vraiment actrices de la transition écologique, car ce sont des pans entiers de l'industrie qui seront interdits d'ici à 2040 (en France comme dans de nombreux pays de l'OCDE) : la publicité et la communication ont donc un rôle contributif à apporter dans l'évolution de la consommation et se révèlent un levier essentiel de la croissance des entreprises. Jean Allary, en tant que professionnel de la communication, propose ici une méthode facile, pragmatique, accessible afin de faciliter la capacité des communicants à accompagner leurs clients dans leur stratégie verte, notamment par leur manière de raconter la transformation de leur modèle de production vers une croissance verte et l'accélération de leur développement (par l'identification des bons publics, des bonnes preuves, des bons canaux et des bons moments... afin d'amplifier positivement les comportements des publics qui feront vivre les marques dans les prochaines décennies). Un livre pour accompagner par une méthodologie de petits pas les marques (notamment les PME et TPE) à faire connaître leurs initiatives vers une croissance verte, l'objectif étant de rendre plus vertueux ce qui est déjà là : les entreprises (leur façon de produire) et la consommation (notre façon d'acheter).