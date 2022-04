Altermétropolisation. Une autre vi(ll)e est possible

L'ubérisation et la marchandisation de notre société et de nos villes sont-elles inévitables ? Les inégalités, les déséconomies, les pollutions, les insécurités, les discriminations urbaines sont-elles des fatalités indépassables ? La compétitivité et l'attractivité sont-elles le seul horizon du développement métropolitain ? La ghettoïsation et le communautarisme sont-ils indissociables des politiques de la ville ? La ségrégation et la fragmentation sociales sont-elles le prix à payer du progrès technologique, de notre confort et de notre bien-être collectifs ? Les rapports de force et les tensions urbaines n'ont-ils d'autre débouché que la violence ? L'auteur ne le pense pas . Se fondant ou s'hybridant à partir des notions de communs urbains, de l'innovation sociale, des mouvements de revendication de nouveaux droits à la ville, du développement de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire, de l'apparition de nouvelles temporalités urbaines, de l'affirmation de nouvelles formes de municipalisme et d'organisation politique, tout cela à différentes échelles territoriales, l'altermétropolisation permet de constater qu'une autre ville est possible, dans sa fabrication, dans sa production, dans son utilisation. Après avoir déconstruit et critiqué le processus d'urbanisation contemporain largement majoritaire (la métropolisation), cet ouvrage prouve la non-inéluctabilité d'un seul modèle urbain, fondé principalement sur la compétitivité et les relations marchandes, et affirme, paradoxalement, une certaine vitalité politique que beaucoup d'experts pensaient révolue. Alors que le déclin de la démocratie de nos sociétés occidentales est en effet constaté et décrit avec crainte, l'altermétropolisation participe d'une repolitisation de la cité. En dépassant une vision principalement utilitariste et marchande de la ville et de l'innovation, Alexandre Grondeau nous propose de repenser le fonctionnement urbain en redonnant un poids important à ses dimensions éthique, politique, sociale, culturelle, historique, écologique...