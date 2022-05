Eaux sombres

Livre en gros caractères - CORPS 20 A la recherche de la vérité. Martin, Alexandra et leurs deux enfants, viennent d'emménager dans la maison de famille, sur une île isolée au large des côtes suédoises. Un matin, Adam, leur fils, disparait brutalement, ne laissant derrière lui qu'un seau rouge et une botte. Malgré l'absence de corps, la police conclut à une noyade. Dévasté, le jeune père plonge alors dans une profonde dépression. Mais lorsqu'il découvre un mystérieux journal mentionnant d'autres enfants qui se sont noyés au même endroit à des années d'intervalle, Martin va se lancer dans une quête désespérée, où il déterrera plus d'un secret...