Anthologie des narrations décrispée Tome 5 : Pêchez jeunesse !

Essentiellement consacré aux débuts de l'artiste, "Pêchez jeunesse ! " réunit pas moins de six fanzines parmi les plus méconnus et invisibles de ce forcené de l'autoédition : "Zeboun", "Les Dombes", "Brücks", "Paulette Goddard je t'aime ! ", "Coux", ou encore "Lycoperdon"... Derrière ces titres improbables, on trouvera des tentatives poétiques, politiques, mélancoliques, ou d'intenses expériences plastiques notamment portées sur le découpage, mais surtout quelques-uns des plus longs récits de l'artiste, qui y module ses techniques de dessin et expérimente narration, mise en scène et diversité des formats. Autant de marqueurs des errances positives (un travail effectif de recherche) avançant vers la construction de l'identité d'un artiste porté par une permanente réinvention.