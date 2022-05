Lève-toi et marche ! Grâce à la science

Le premier handicapé en France qui recouvre l'usage de ses jambes et de son bras droit grâce à l'implant de neurostimulateurs médullaires. Ancien fusilier commando au sein de l'armée française, Adrien Bocquet, victime d'un grave accident, se retrouve paraplégique à l'âge de 21 ans. Prisonnier de son corps et de ses douleurs insupportables, il pense à la mort comme seule porte de sortie. Jusqu'au jour où il croise la route d'un professeur qui lui parle pour la première fois de neuroscience. Adrien Bocquet devient ainsi le premier français à avoir été triplement implanté de neurostimulateurs médullaires, qui lui permettent de ne plus souffrir et de recouvrir l'usage de ses deux jambes et de son bras. Alors qu'il était dans une chaise roulante, Adrien marche de nouveau. Adrien sait cependant qu'en étant le premier, il sert de cobaye pour la science et que sa vie est continuellement en sursis. Il échappera ainsi plusieurs fois à la mort. Dans ce récit poignant, il nous raconte ainsi son combat pour sa survie, ses aspirations pour " une vie normale ", avec en ligne de mire, sa fille Léna, son véritable moteur, et sa femme Manon, qui force l'admiration par son amour sans failles. Il souhaite laisser la trace d'un papa qui n'a jamais cessé de se battre. Une leçon de vie pour tous.