Toulon, Telo Martius, une agglomération portuaire romaine de la cité d'Arles. Les fouilles, le mobilier, les épaves (recherches 1978-1988)

Toulon, Telo Martius portus, est une agglomération de la Cité d'Arles mentionnée pour la première fois dans l'itinéraire maritime d'Antonin. Jusqu'aux fouilles du quartier de Besagne, les historiens pensaient qu'elle prenait toute son importance au moment de son élévation au rang d'évêché au Ve siècle. Les fouilles réalisées révélèrent une réalité toute différente, à savoir celle d'une agglomération portuaire organisée et active dès le Ier siècle de notre ère avec un ensemble de découvertes inédites et spectaculaires. La publication analyse le processus de fondation et de développement de la ville en lien avec son chef-lieu de Cité. Elle révèle les aménagements portuaires avec leurs quais, voies et entrepôts, un quartier d'habitations avec ses îlots, boutiques, installations artisanales et des aménagements hydrauliques. Le mobilier conservé dans la vase du port nous renseigne sur le trafic portuaire entre les Ier et Ille siècles de notre ère. Ainsi des centaines d'objets nous offrent un aperçu de la vie quotidienne des habitants et des marins. La découverte de cinq épaves, dont deux de forme inédite, nous suggère le type de bateaux qui accostaient aux appontements en bois. Des tombes, des monnaies et des céramiques montrent les mutations de la ville et du port entre le Ve et le début du VIIIe siècle. Cette publication a été réalisée avec le concours financier du Collège de France, d'Aix/ Marseille/Université, du Centre Camille Jullian et "d'ARKAIA".