Mon carnet 5 secondes

Un carnet 100% powerful Après le succès de La règle des 5 secondes qui a inspiré des milliers de lecteurs, Mel Robbins propose enfin son fameux Journal 5 Secondes ! Elle vous transmet une méthode inédite et pas-à-pas pour vous aider à gagner en efficacité, mieux organiser votre quotidien et à booster votre confiance. Ce carnet repose sur la plus grande force qui existe, c'est-à-dire sur... vous-même ! En remplissant chaque jour ce carnet prérempli, vous accéderez à des outils fondés sur les dernières recherches en neurosciences et en psychologie positive. Vous apprendrez à mieux vous organiser, vous vous concentrerez sur l'essentiel et passerez facilement à l'action. Vous sortirez également en douceur de votre zone de confort et vous gagnerez en confiance en vous. Ce rendez-vous quotidien avec vous-même vous permettra de vous focaliser sur le positif, pour une vie plus heureuse et épanouie