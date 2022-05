CLS, cachés sous cet acronyme trois poètes. Trois voix qui, en 2009 par l'intermédiaire d'un blog, ont décidé de "répondre à un impérieux besoin de se doter d'une plateforme immédiate de diffusion" . Jean Coulombe, Alain Larose et Denis Samson creusent leur langue dans ce même sillon depuis treize ans désirant "explorer plus avant et sortir la poésie d'un cadre strictement littéraire" . Laboratoire d'insomnies n'est pas à proprement parler une anthologie, même si les textes proposés ont fait l'objet d'un choix chronologique et exhaustif de la part des auteurs, mais plutôt un paysage offert au lecteur, une essentielle invitation à une langue libre. Les aficionados suivront la piste tracée par la patte précise et authentique qu'ils ont appréciée en ligne, quant aux néophytes, ils découvriront la grande humanité de ces trois voix québécoises ancrées dans "l'urbanité et la nature, relevant à la fois de l'intime et d'une volonté de parler du et au plus grand nombre" .