Guide total chasse pêche

CHASSE : Comment traquer un mâle, réussir les tirs les plus difficiles, maîtriser la chasse à l'arc et le maniement du couteau, traîner, découper et cuisiner le gibier. PECHE : Des conseils pour la pêche à la mouche, le lancer léger, ainsi que des moyens infaillibles pour tirer le meilleur parti de votre bateau à moteur, canot ou kayak. CAMPING : Des conseils d'experts qui vous aideront à rester au chaud, à bien manger et à faire du feu en toute circonstance et en un temps record. SURVIE : Des compétences qui feront la différence entre la vie et la mort si vous tombez à travers la glace épaisse, si vous êtes emporté par un fort courant ou si vous rencontrez un ours en colère. DEFIS : Les trucs et astuces de cette nouvelle édition vous invitent à améliorer vos compétences de plein air, et les exercices inédits vous permettent de les mettre à l'épreuve.