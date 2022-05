Ceux qui nous restent

L'Ermitage, 2009. Ils sont cinq à fêter leur départ à l'université : Charlie, la maman du petit groupe, Bertrand, le mauvais garçon, Emma, fragilisée par un amour à sens unique, Soren, taciturne et secret, et Yannis, solaire et brillant. La disparition de l'un d'entre eux disloquera leur amitié. Pourtant, dix ans plus tard, à la veille de son mariage, Charlie n'a qu'un seul souhait : réunir tout le monde à L'Ermitage, tirer un trait sur le passé et, peut-être, qui sait, lever le voile sur le tragique accident qui les a privés de leur ami. Mais ces retrouvailles n'ont pas l'effet escompté. Très vite, les tensions ressurgissent. Aux prises avec la culpabilité, les ressentiments et le deuil inachevé, nos héros sauront-ils trouver la paix ?