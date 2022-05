L'Innocence et la loi

Livre en gros caractères - CORPS 16 Descente aux enfers. Au sortir d'un pot pour fêter sa victoire au tribunal, Mickey Haller est arrêté pour défaut de plaque. Mais en ouvrant le coffre de la voiture de Haller, l'agent de police trouve le corps sans vie d'un escroc que l'avocat a défendu, jusqu'au moment où le client l'a arnaqué à son tour. Accusé de meurtre et incapable de payer la caution, Haller est aussitôt incarcéré et comprend qu'il a été piégé. Mais par qui, et pourquoi ? Un thriller haletant que vous ne pourrez plus lâcher !