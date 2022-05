Cascades du Massif central

Véritable château d'eau, le Massif central est le plus vaste massif montagneux de France ; offrant une immense diversité de paysages et de milieux naturels. L'eau en est une composante essentielle, et participe depuis toujours à façonner ce territoire, entre vallées glaciaires, lacs volcaniques, tourbières... Grâce à cet ouvrage richement illustré, découvrez-en les plus belles cascades ! Plus d'une centaine de cascades réparties sur 57 sites, dans les départements du Puy-deDôme, du Cantal, de la Haute-Loire, de la Lozère et de la Corrèze. Un beau livre pratique qui donne les accès routiers, pédestres, ainsi que les coordonnées GPS pour localiser les départs.