Les carnets du scarabée arbres

Plonger dans la vie et l'écosystème des arbres, afin de connaître leurs forces et leurs fragilités et participer efficacement à la protection de la biodiversité. Dotée d'habitats naturels divers et foisonnants, la France accueille sur son territoire plus d'une centaine d'espèces d'arbres sauvages, indigènes et exotiques. Quel meilleur moyen pour préserver cette biodiversité arborée, riche et néanmoins fragile, que d'apprendre à connaître ses habitants de sève et d'écorce ? On protège mieux ce que l'on aime, et on aime mieux ce que l'on connait. Boris Presseq, botaniste, nous fait découvrir la vie des arbres dans leur environnement, et leurs interactions avec les êtres vivants qui les entourent. Une véritable boîte à outils du débutant, pour s'initier au vocabulaire botanique et mettre un nom sur les espèces rencontrées. Une approche progressive et pédagogique en partant de zéro et sans jargon scientifique inutile. De nombreux exemples basés sur des espèces communes, illustrées de dessins ou de photos. Un panorama des différents milieux de vie des arbres, pour comprendre leur fonctionnement intime et les liens qu'ils tissent avec le reste du vivant. Une présentation des familles d'arbres, afin de faciliter la reconnaissance des espèces qui les composent. Plongez dans la vie intime des arbres en devenant un observateur avisé et un ardent défenseur de leur cause !